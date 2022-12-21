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Зеленский и Байден могут встретиться сегодня в Вашингтоне – CNN

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 00:39
Зеленский и Байден могут встретиться сегодня в Вашингтоне – CNN - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден до большой войны (фото - EPA)

Президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский, возможно, планируют встретиться в Вашингтоне 21 декабря. Об этом сообщает CNN.

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По данным двух источников канала, знакомых с подготовкой события, не объявлявшийся заранее визит Зеленского должен совпасть с объявлением администрацией США о новом пакете оборонной помощи Украине, который будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot.

CNN отмечает, что информация о визите "была строго секретной из соображений безопасности". Если информация источников канала подтвердится, это будет первый зарубежный визит главы Украинского государства с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Белый дом отказался комментировать CNN как возможный визит, так и ожидаемые объявления об оборонной помощи Украине.

Axios пишет, что Зеленский поблагодарит Белый дом и Конгресс за помощь в противостоянии российскому вторжению и расскажет, для чего Украине нужно еще большее финансирование на 2023 год.

В то же время спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала всех законодателей физически присутствовать на Капитолийском холме сегодня, 21 декабря.

LIGA.net запросила комментарий у Офиса президента.

  • 13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине систем ПРО Patriot. Байден также анонсировал поставку этих ЗРК.
  • В МО США заявили, что Вашингтон "не позволит комментариям из РФ диктовать помощь Украине в сфере безопасности". 
  • 20 декабря появились сообщения, что в новый пакет помощи США, о котором может быть объявлено уже на этой неделе, войдут системы для превращения обычных авиабомб в "умные боеприпасы" с точным наведением.

Читайте также: Белый дом после ракетной атаки РФ: Готовим дополнительные средства ПВО для Украины

Сергій Бережний, Євген Пилипенко
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визит Владимир Зеленский война военная помощь джо байден
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