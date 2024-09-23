Зеленский и Шольц встретились в Нью-Йорке: о чем говорили

Зеленский подчеркнул, что Украина не поддержит никаких альтернативных мирных инициатив, которые могут расколоть единство международного сообщества

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: ОП)

Во время визита в Соединенные Штаты президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом сообщил Офис президента.

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На встрече в Нью-Йорке Зеленский и Шольц обсудили ситуацию в Украине, в частности на поле боя. Кроме того, глава государства поблагодарил за поддержку со стороны Германии и вклад Берлина в усиление оборонных возможностей Украины, прежде всего за системы противовоздушной обороны.

С начала полномасштабного вторжения Германия предоставила разностороннюю поддержку на 35 млрд евро.

Зеленский и Шольц согласовали дальнейшее сотрудничество в рамках международных форматов и обсудили общие шаги по достижению мира в Украине, в частности реализацию решений первого Саммита мира и подготовку ко второму.

Президент подчеркнул, что Украина не поддержит никакие альтернативные мирные инициативы, которые могут расколоть единство международного сообщества.

22 сентября Зеленский сообщил о начале официального визита в США.

Зеленский, находясь в США, посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания, специализирующийся на производстве артснарядов.

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