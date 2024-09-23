Зеленський і Шольц зустрілися в Нью-Йорку: про що говорили

Зеленський наголосив, що Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: ОП)

Під час візиту до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомив Офіс президента.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

На зустрічі у Нью-Йорку Зеленський та Шольц обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема на полі бою. Крім того, глава держави подякував за підтримку з боку Німеччини та внесок Берліна у посилення оборонних спроможностей України, передусім за системи протиповітряної оборони.

Від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала різнобічної підтримки на 35 млрд євро.

Зеленський та Шольц узгодили подальшу співпрацю в межах міжнародних форматів та обговорили спільні кроки заради наближення миру в Україні, зокрема реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого.

Президент наголосив, що Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти.

22 вересня Зеленський повідомив про початок офіційного візиту до США.

Зеленський, перебуваючи у США, відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія, який спеціалізується на виробництві артснарядів.

Читайте також: Зеленський – про можливий "мирний план" Шольца: Не впевнений, що він існує