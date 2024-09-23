Зеленський і Шольц зустрілися в Нью-Йорку: про що говорили
Під час візиту до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомив Офіс президента.
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На зустрічі у Нью-Йорку Зеленський та Шольц обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема на полі бою. Крім того, глава держави подякував за підтримку з боку Німеччини та внесок Берліна у посилення оборонних спроможностей України, передусім за системи протиповітряної оборони.
Від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала різнобічної підтримки на 35 млрд євро.
Зеленський та Шольц узгодили подальшу співпрацю в межах міжнародних форматів та обговорили спільні кроки заради наближення миру в Україні, зокрема реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого.
Президент наголосив, що Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти.
- 22 вересня Зеленський повідомив про початок офіційного візиту до США.
- Зеленський, перебуваючи у США, відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія, який спеціалізується на виробництві артснарядів.
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