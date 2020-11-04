Зеленский – Маркиву: Я рад, что у нас есть такие военные. Вы – пример для многих

Нацгвардеец Виталий Маркив встретился с президентом Владимиром Зеленским

Сегодня, 4 ноября, нацгвардеец Виталий Маркив встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Маркив поблагодарил Зеленского за поддержку, которая, по словам нацгвардейца, важна для него как для гражданина и военнослужащего.

"Спасибо, господин президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком – не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было очень важно и приятно", – сказал Марков.

Зеленский спросил о самочувствии нацгвардейца и подробностях его пребывания в тюрьме.

"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего – победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали", – сказал президент.

Маркив рассказал, что в заключении он много писал и читал, особенно изучал историю Украины.

"Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение – победа всей команды, а прежде всего – правды и справедливости", – сказал он.

"У вас высокие моральные качества, и я рад, что у нас на службе есть такие военные. Вы – пример для многих", – подчеркнул Зеленский.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Маркив студент Национальной академии внутренних дел, сейчас он должен пройти медицинскую реабилитацию и хочет продолжить карьеру военнослужащего.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, что вызвало возмущение в Украине. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива.

В конце августа 2020 года украинские следователи заявили, что нашли свидетелей, которые говорят о невиновности Маркива. Была подана апелляция на приговор.

3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива.

4 ноября Маркив вернулся в Украину.

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Наталия Медведева

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