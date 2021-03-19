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Зеленский – местным властям: Компенсируйте людям потери от локдауна, а центр удвоит суммы

19.03.2021, 21:56
Зеленский – местным властям: Компенсируйте людям потери от локдауна, а центр удвоит суммы - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Местные власти, вводя локдаун в своих регионах, должны подумать о разных формах поддержки людей и бизнеса, которые пострадают из-за ограничений красной зоны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 19 марта.

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Зеленский сказал, что ждет от местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на конгрессе местных и региональных властей при президенте.

"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100%, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса в два раза", – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, для того чтобы предоставление помощи было максимально прозрачным и быстрым, оно должно происходить посредством портала и приложения "Дия".

"Кроме этого я прошу Верховную Раду Украины быть готовой в максимально краткие сроки утвердить все изменения, которые станут необходимыми для реализации предложений местных властей и правительства Украины", – сказал президент.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский коронавирус локдаун
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