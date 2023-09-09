Зеленский может ветировать законопроект о декларациях и предложить поправки – нардеп

Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что президент Владимир Зеленский, вероятно, может ветировать законопроект №9534, предложив к нему правки.

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5 сентября Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказалась принять основную правку о немедленном открытии реестров.

Законопроект №9534 предусматривает подачу деклараций за 2023 год, а также 2021 и 2022 годы. Подать их нужно не позднее 90 дней от вступления закона в силу. Принятие этого закона необходимо Украине, в частности, для начала переговоров о вступлении в ЕС.

На следующий день на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. За несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.

На 8 сентября количество подписей под петицией насчитывало 78 690.

Железняк, ссылаясь на источники, пишет, что Зеленский ветирует законопроект, как только тот попадет ему на подпись.

"По информации из многих источников, президент быстро наложит вето. И предложит свои правки, так чтобы декларации были открыты сразу. Ну и депутатов публично поругает, конечно", – говорится в соответствующем сообщении нардепа.

В перечне поименного голосования среди выступивших "против" – два нардепа. Воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из всех фракций.

6 сентября Зеленский заявил, что должен проконсультироваться с профильным министром перед принятием или ветированием закона о закрытых е-декларациях.

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