Зеленський може ветувати законопроєкт про декларації та запропонувати правки – нардеп

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк повідомив, що президент Володимир Зеленський, ймовірно, може ветувати законопроєкт №9534, запропонувавши до нього правки.

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5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовилася ухвалити основну правку про негайне відкриття реєстрів.

Законопроєкт №9534 передбачає зокрема подання декларацій за 2023 рік, а також 2021 та 2022 роки. Подати їх треба не пізніше ніж за 90 днів від набрання чинності закону. Ухвалення цього закону необхідне Україні зокрема для початку переговорів про вступ до ЄС.

Наступного дня на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. За декілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.

Станом на 8 вересня кількість підписів під петицією налічувала 78 690.

Железняк, посилаючись на джерела, пише, що Зеленський ветує законопроєкт, щойно той потрапить йому на підпис.

"За інформацією з багатьох джерел, президент швидко накладе вето. І запропонує свої правки, так щоб декларації були відкриті одразу. Ну і депутатів публічно посварить звичайно", – йдеться у відповідному повідомленні нардепа.

У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" – два нардепи. Утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів зі всіх фракцій.

6 вересня Зеленський заявив, що має проконсультуватися з профільним міністром перед ухваленням або ветуванням закону про закриті е-декларації.

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