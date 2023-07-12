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Зеленский: Мы не отдадим в обмен на любой статус даже село, в котором живет один дед

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 20:00
Зеленский: Мы не отдадим в обмен на любой статус даже село, в котором живет один дед - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина не отдаст свои территории в обмен на какой бы то ни было статус. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вильнюсе.

Зеленского спросили, не думает ли он, что США и Германия, которые были основными противниками того, чтобы дать Украине приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, рассчитывают в дальнейшем использовать членство в Альянсе как способ давления на Киев, чтобы склонить его к переговорам с Россией.

"Я уверен, что предательской позиции не будет от Байдена и Шольца", – ответил президент.

Он добавил, что Украина четко донесла свою позицию по вопросу возможности переговоров с Россией.

"Мы никогда не обменяем какой бы то ни было статус на какие бы то ни было наши территории. Даже если это будет одно село, в котором живет один дед. Мы не отдадим наших территорий и не будем менять на какой бы то ни было замороженный конфликт. Этого никогда не будет. Мою позицию четко знают наши партнеры", – сказал Зеленский.

Читайте также: "Предательства Байдена и Шольца не будет". Что везет Зеленский из Вильнюса

Наталья Медведева
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