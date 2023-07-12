Зеленський: Ми не віддамо в обмін на будь-який статус навіть село, в якому мешкає один дід
Україна не віддасть свої території в обмін на будь-який статус. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вільнюсі.
Зеленського запитали, чи не думає він, що США та Німеччина, які були основними противниками того, щоб дати Україні запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі, розраховують надалі використовувати членство в Альянсі як спосіб тиску на Київ, щоб схилити його до переговорів із Росією.
"Я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена та Шольца", – відповів президент.
Він додав, що Україна чітко донесла свою позицію щодо можливості переговорів із Росією.
"Ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій і не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери", – сказав Зеленський.
- 11-12 липня відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі. LIGA.net веде онлайн-хроніку із найважливішими подіями цього заходу.
- 11 липня 2023 року опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не одержала запрошення. За даними ЗМІ, Зеленський "в останню хвилину" намагався переконати союзників у НАТО переписати підсумкове комюніке.
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