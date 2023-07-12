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Зеленський: Ми не віддамо в обмін на будь-який статус навіть село, в якому мешкає один дід

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 20:00
Зеленський: Ми не віддамо в обмін на будь-який статус навіть село, в якому мешкає один дід - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна не віддасть свої території в обмін на будь-який статус. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вільнюсі.

Зеленського запитали, чи не думає він, що США та Німеччина, які були основними противниками того, щоб дати Україні запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі, розраховують надалі використовувати членство в Альянсі як спосіб тиску на Київ, щоб схилити його до переговорів із Росією.

"Я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена та Шольца", – відповів президент.

Він додав, що Україна чітко донесла свою позицію щодо можливості переговорів із Росією.

"Ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій і не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери", – сказав Зеленський.

Читайте також: "Зради Байдена та Шольца не буде". Що везе Зеленський із Вільнюса

Наталія Медведєва
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