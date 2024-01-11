Зеленский: Мы никуда не будем бежать – дайте нам больше снарядов, и мы пойдем вперед

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинской армии нет "философии о каких-то сложностях", Вооруженным Силам Украины нужно больше снарядов, и они пойдут вперед. Об этом он сказал в совместном интервью с литовским президентом Гитанасом Науседой.

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Зеленский рассказал, что на фронте у украинских военных мысли "очень простые", ведь Украине не просто стоять два года и не просто бороться.

"Если мы пойдем назад – там наши дети, и они погибнут. Мы никуда бежать не будем – дайте нам больше снарядов, и мы пойдем вперед", – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что "никакой философии о каких-то сложностях" на фронте нет.

"Люди думают об очень понятных вещах: за моей спиной стоит мой ребенок, я буду идти назад, и я его раздавлю, мне нужно идти вперед, чтобы этот ребенок смог стать взрослым человеком, чтобы он выжил. Вот и все", – считает Зеленский.

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Президент отметил, что не может быть речи ни о какой "альтернативе" в войне, ведь впереди нас стоит армия, которая поставили себе цель — уничтожить Украину. Он отметил, что от них нет никаких других месседжей и они не хотят останавливать войну.

"Как только вы слышите, что Путин говорит: "Мы готовы к переговорам" – проследите, что у них происходит в обороне и что у них происходит с количеством военных. Это говорит о том, что сейчас им нужна пауза, чтобы возобновить производство ракет, новые контракты по "шахедам" и мобилизационное наполнение их армии", – подчеркнул Зеленский.

Он также подытожил: как только российская армия укомплектуется – снова звучит та же риторика о захвате Украины.

"В реальности Россия хочет уничтожить Украину без каких-либо альтернатив, а наши военные без всякой лишней философии стоят на фронте, чтобы не идти назад, и для этого нужен ресурс: снаряды, ПВО, артиллерия", – подчеркнул глава государства.

В ноябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ошибался, когда думал, что огромные потери остановят Россию.

В декабре командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что 2024 год на фронте будет сложнее, чем 2023-й, поскольку речь идет об освобождении территорий и выходе к границам.

Журналисты подсчитали, сколько примерно могла стоить России массированная атака на Украину ночью и утром 29 декабря 2023 года: $1,273 млрд. Тогда Залужный сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников, российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения.

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