Зеленський: Ми нікуди бігти не будемо – дайте нам більше снарядів, і ми підемо вперед

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що в української армії немає "філософії про якісь складнощі", Збройним Силам України потрібно більше снарядів, і вони підуть вперед. Про це він сказав у с пільному інтерв’ю з литовським президентом Гітанасом Науседою.

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Зеленський розповів, що на фронті в українських військових думки "дуже прості", адже Україні не просто стояти два роки й не просто боротися.

"Якщо ми підемо назад – там наші діти, й вони загинуть. Ми нікуди бігти не будемо – дайте нам більше снарядів, і ми підемо вперед", – наголосив він.

Глава держави зауважив, що "жодної філософії про якісь складнощі" на фронті немає.

"Люди думають про дуже зрозумілі речі: за моєю спиною стоїть моя дитина, я буду йти назад, і я її роздавлю, мені потрібно йти вперед, щоб ця дитина змогла стати дорослою людиною, щоб вона вижила. Ось і все", – вважає Зеленський.

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Президент зауважив: не може бути мови стосовно жодної "альтернативи" у війні, адже попереду нас стоїть армія, яка поставила собі за мету — знищити Україну. Він зазначив, що від них немає жодних інших меседжів і вони не хочуть зупиняти війну.

"Щойно ви чуєте, як Путін говорить: "Ми готові до перемовин" – прослідкуйте, що у них відбувається в оборонпромі та що у них діється із кількістю військових. Це говорить про те, що зараз їм потрібна пауза, щоб відновити виробництво ракет, нові контракти стосовно "шахедів" та мобілізаційне наповнення їхньої армії", – наголосив Зеленський.

Він також підсумував: щойно російська армія укомплектується – знову звучить та сама риторика стосовно захоплення України.

"У реальності Росія хоче знищити Україну без будь-яких альтернатив, а наші військові без будь-якої зайвої філософії стоять на фронті, щоб не йти назад, і для цього потрібен ресурс: снаряди, ППО, артилерія", – наголосив глава держави.

У листопаді головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що помилявся, коли думав, що величезні втрати зупинять Росію.

У грудні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що 2024 рік на фронті буде складнішим, ніж 2023-й, оскільки йтиметься про звільнення територій і вихід до кордонів.

Журналісти підрахували, скільки приблизно могла коштувати Росії масована атака на Україну вночі та зранку 29 грудня 2023 року: $1,273 млрд. Тоді Залужний повідомив, що українська протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників, російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу.

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