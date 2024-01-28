Зеленский: На следующую неделю есть график коммуникаций – готовим оборонные пакеты

Президент Зеленский заявил, что важно, чтобы каждую неделю придавал украинским двусторонним отношениям с партнерами более четкие договоренности

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые международные коммуникации, которые пройдут на следующей неделе. В частности, он отметил, что сейчас готовятся новые оборонные пакеты для Вооруженных Сил Украины.

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"На новую неделю уже есть график международной коммуникации, который усилит наше государство. Что касается позиций в Европе – в отношениях с Евросоюзом, и с нашими соседями в Евросоюзе, и то, что касается международных институтов – тех, которые должны защищать международное право, и, конечно, готовим новые оборонные пакеты для наших воинов", – подчеркнул он.

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Зеленский также отметил, что по итогам новой недели можно будет сказать, что Украина стала сильнее.

"Это важно, чтобы каждая неделя придавала нашим двусторонним отношениям с партнерами больше четких договоренностей, а оборонным коалициям – больше устойчивости в поставке оружия, снарядов и техники", – подытожил глава государства.

26 января украинская переговорная группа во главе с заместителем руководителя Офиса президента Жовквой провела очередной раунд переговоров с Францией о заключении двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.

27 января министр иностранных дел Кулеба заявил, что надеется на выделение нового пакета от Европейского Союза 50 млрд евро на заседании Евросовета 1 февраля.

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