Зеленський: На наступний тиждень є графік міжнародних комунікацій – готуємо оборонні пакети

Президент Зеленський заявив, що важливо, щоб кожен тиждень додавав українським двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував нові міжнародні комунікації, які відбудуться наступного тижня. Зокрема, він наголосив на тому, що наразі готуються нові оборонні пакети для Збройних Сил України.

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"На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. Те, що стосується позицій у Європі – у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій – тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів", – наголосив він.

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Зеленський також зазначив, що за підсумками нового тижня можна буде сказати, що Україна стала сильніше.

"Це важливо, щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів і техніки", – підсумував глава держави.

26 січня українська переговорна група на чолі із заступником керівника Офісу президента Жовквою провела черговий раунд перемовин із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

27 січня міністр закордонних справ Кулеба заявив, що сподівається на виділення нового пакета від Європейського Союзу 50 млрд євро на засіданні Євроради 1 лютого.

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