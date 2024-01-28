Зеленський: На наступний тиждень є графік міжнародних комунікацій – готуємо оборонні пакети
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував нові міжнародні комунікації, які відбудуться наступного тижня. Зокрема, він наголосив на тому, що наразі готуються нові оборонні пакети для Збройних Сил України.

"На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. Те, що стосується позицій у Європі – у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій – тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів", – наголосив він.

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Зеленський також зазначив, що за підсумками нового тижня можна буде сказати, що Україна стала сильніше.

"Це важливо, щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів і техніки", – підсумував глава держави.

  • 26 січня українська переговорна група на чолі із заступником керівника Офісу президента Жовквою провела черговий раунд перемовин із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.
  • 27 січня міністр закордонних справ Кулеба заявив, що сподівається на виділення нового пакета від Європейського Союзу 50 млрд євро на засіданні Євроради 1 лютого.

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