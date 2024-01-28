ЗСУ про навчання 500 000 військових: Центри готові до будь-якої кількості, визначеної законом

Генерал-майор Ніколюк заявив, що станом на сьогодні ЗСУ спроможні навчити будь-яку кількість особового складу

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Командувач підготовки командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що у разі потреби навчальні центри зможуть навчити 500 000 військовослужбовців. Його цитує видання Радіо Свобода.

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За його словами, яка кількість військовослужбовців буде визначена мобілізаційним законом, не важливо – 500 000 чи 100 000 – навчальні центри готові.

"Ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина залучена в районах виконання бойових завдань", – заявив він.

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За словами Ніколюка, станом на сьогодні ЗСУ спроможні навчити будь-яку кількість особового складу. Він також додав, що якщо аналізувати кількість військовослужбовців, які були підготовлені за кордоном і на території України, то це так: 20% за кордоном, а решта тут.

26 грудня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив журналістові LIGA.net, що впевнений у подальшій підтримці України з боку Заходу на тлі планів мобілізувати ще до 500 000 осіб, яких треба буде озброїти.

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