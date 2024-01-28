ЗСУ про навчання 500 000 військових: Центри готові до будь-якої кількості, визначеної законом
Командувач підготовки командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що у разі потреби навчальні центри зможуть навчити 500 000 військовослужбовців. Його цитує видання Радіо Свобода.
За його словами, яка кількість військовослужбовців буде визначена мобілізаційним законом, не важливо – 500 000 чи 100 000 – навчальні центри готові.
"Ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина залучена в районах виконання бойових завдань", – заявив він.
Читайте також: Зеленський підтримав додаткову мобілізацію, але не 500 000 осіб
За словами Ніколюка, станом на сьогодні ЗСУ спроможні навчити будь-яку кількість особового складу. Він також додав, що якщо аналізувати кількість військовослужбовців, які були підготовлені за кордоном і на території України, то це так: 20% за кордоном, а решта тут.
26 грудня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив журналістові LIGA.net, що впевнений у подальшій підтримці України з боку Заходу на тлі планів мобілізувати ще до 500 000 осіб, яких треба буде озброїти.
- 19 грудня 2023 року Зеленський сказав, що військові просять мобілізувати ще 450 000 – 500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн. Секретар РНБО Олексій Данілов потім уточнив, що йдеться не про разову мобілізацію, а про план на рік.
- 25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зараз він на доопрацюванні.
- Основні зауваження до законопроєкту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.
- 26 грудня Залужний заявив, що військове командування не робило запиту на мобілізацію певної кількості людей. Озвучена цифра враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування втрат у ЗСУ протягом наступного року.
- 11 січня 2024 року міністр оборони Умєров сказав, що уже готова нова редакція закону про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій, але поки що її не вносили на розгляд.
Читайте також: Втрати ЗСУ набагато менші за 100 000 осіб, пропонував Зеленському розсекретити їх — Арахамія