ВСУ об обучении 500 000 военных: Центры готовы к любому количеству, определенному законом

Генерал-майор Николюк заявил, что по состоянию на сегодняшний день ВСУ способны научить любое количество личного состава

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Командующий подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Виктор Николюк заявил, что в случае необходимости учебные центры смогут обучить 500 000 военнослужащих. Его цитирует издание Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, какое количество военнослужащих будет определено мобилизационным законом, не важно – 500 000 или 100 000 – учебные центры готовы.

"Мы постоянно проводим соответствующие мероприятия, проходят служебные совещания, где уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, потому что значительная часть привлечена в районах выполнения боевых задач", – заявил он.

Читайте также: Зеленский поддержал дополнительную мобилизацию, но не 500 000 человек

По словам Николюка, по состоянию на сегодня ВСУ способны обучить любое количество личного состава. Он также добавил, что если анализировать количество военнослужащих, которые были подготовлены за рубежом и на территории Украины, то это так: 20% за рубежом, а остальные здесь.

26 декабря 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил журналисту LIGA.net, что уверен в дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада на фоне планов мобилизовать еще до 500 000 человек, которых нужно будет вооружить.

Читайте также: Потери ВСУ намного меньше 100 000 человек, предлагал Зеленскому рассекретить их — Арахамия