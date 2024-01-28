ВСУ об обучении 500 000 военных: Центры готовы к любому количеству, определенному законом
Командующий подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Виктор Николюк заявил, что в случае необходимости учебные центры смогут обучить 500 000 военнослужащих. Его цитирует издание Радио Свобода.
По его словам, какое количество военнослужащих будет определено мобилизационным законом, не важно – 500 000 или 100 000 – учебные центры готовы.
"Мы постоянно проводим соответствующие мероприятия, проходят служебные совещания, где уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, потому что значительная часть привлечена в районах выполнения боевых задач", – заявил он.
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По словам Николюка, по состоянию на сегодня ВСУ способны обучить любое количество личного состава. Он также добавил, что если анализировать количество военнослужащих, которые были подготовлены за рубежом и на территории Украины, то это так: 20% за рубежом, а остальные здесь.
26 декабря 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил журналисту LIGA.net, что уверен в дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада на фоне планов мобилизовать еще до 500 000 человек, которых нужно будет вооружить.
- 19 декабря 2023 года Зеленский сказал, что военные просят мобилизовать еще 450 000 – 500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн. Секретарь СНБО Данилов затем уточнил, что речь идет не о разовой мобилизации, а о плане на год.
- 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Сейчас он на доработке.
- Основные замечания к законопроекту о мобилизации, по словам спикера Руслана Стефанчука, касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.
- 26 декабря Залужный заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию определенного количества людей. Озвученная цифра учитывает возникновение текущего некомплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование потерь в ВСУ в течение следующего года.
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