Зеленский наградил орденом президента УЕФА и сказал, что Украина хочет провести Суперкубок

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином и наградил его орден князя Ярослава Мудрого IV степени. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Чеферин прибыл в Киев по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.

Во время встречи Зеленский сказал, что Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году. По его словам, УАФ рассматривает подачу заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

"Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. У нашей страны достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта", – заявил Зеленский.

Также он анонсировал строительство в 2022 году "сверхсовременного комплекса" для тренировок мужских и женских сборных.

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22 августа 2021-го Зеленский подписал указ о награждении Ангелы Меркель орденом Свободы.

В этот день президент также присвоил награду Национальная легенда Украины певице Софии Ротару, бывшему тренеру футбольного клуба Динамо Олегу Блохину и еще пятерым другим деятелям культуры и спорта.

В День независимости Зеленский вручал награды украинским военнослужащим, Дмитрию Монатику и футбольному тренеру Андрею Шевченко.

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Оксана Житнюк

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