Зеленский наградил военных медалями и орденами: полный список

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим по случаю 28-ого Дня независимости. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.
В указе говорится: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
Кудрю Николая Сергеевича - подполковника
Наградить орденом За мужество II степени
Пятку Виктора Анатольевича - старшего лейтенанта
Сиксоя Руслана Александровича - старшего сержанта
Шевченко Ирину Викторовну (посмертно) - сержанта
Наградить орденом За мужество III степени
Безверхнего Антона Викторовича (посмертно) - солдата
Бигуса Богдана Дмитриевича (посмертно) - старшего солдата
Василенко Сергея Александровича- прапорщика
Джуса Василия Богдановича (посмертно) - прапорщика
Кубрака Вячеслава Анатольевича - прапорщика
Курдова Василия Николаевича (посмертно) - матроса
Лазарева Эдуарда Дмитриевича (посмертно) - младшего сержанта
Лына Александра Петровича (посмертно) - старшего солдата
Ляхова Антона Сергеевича - старшего солдата
Майбороду Сергея "Григорьевича (посмертно) - старшего матроса
Оловаренко Александра Витальевича - солдата
Письменского Антона Викторовича - майора
Постоялко Богдана Сергеевича - матроса
Рака Владислава Николаевича (посмертно) - матроса
Романенко Романа Сергеевича (посмертно) - младшего лейтенанта
Степанченко Бориса Николаевича (посмертно) - солдата
Сфинкса Александра Юрьевича - старшину
Цапенко Александра Олеговича (посмертно) - солдата
Шандру Сергея Ивановича (посмертно) - солдата
Шарко Александра Александровича (посмертно) - старшего матроса
Шкумата Романа Ярославовича - солдата
Наградить медалью За воинскую службу Украине
Дузя Дмитрия Станиславовича - сержанта
Ливитчука Николая Валерьевича - старшину
Сиренко Ивана Павловича (посмертно) - старшего солдата
Тимошенко Юрия Анатольевича - младшего сержанта
Шунькина Александра Николаевича - капитана
Наградить медалью Защитнику Отечества
Абросимова Сергея Олеговича - младшего сержанта
Алексеева Александра Васильевича - старшего матроса
Бондаренко Романа Алексеевича - старшего матроса
Булика Николая Васильевича - старшину
Вандера Вадима Александровича - старшего солдата
Галуна Андрея Сергеевича - старшего сержанта
Гачика Дмитрия Матвеевича - старшего матроса
Герасименко Сергея Владимировича - матроса
Грабовского Максима Викторовича - старшего солдата
Журавлева Владислава Витальевича - матроса
Захарченко Евгения Константиновича - старшего матроса
Иванову Людмилу Александровну - старшего матроса
Киселева Артема Юрьевича - матроса
Коврижных Владислава Владимировича - матроса
Коржика Григория Алексеевича - сержанта
Лысенко Вячеслава Васильевича - старшего прапорщика
Лободу Сергея Николаевича - сержанта
Мурия Василия Владимировича - сержанта
Новака Сергея Александровича - матроса
Олию Ивана Александровича - старшего матроса
Петрика Михаила Юрьевича - солдата
Саржевского Дмитрия Борисовича - старшего матроса
Сергиенко Константина Александровича (посмертно) - старшего солдата
Федченко Романа Васильевича - старшего сержанта
Цимботу Василия Васильевича - старшего солдата
Шенкевича Максима Валентиновича - старшего матроса
Шкеула Владислава Юрьевича - младшего сержанта
Яковца Дмитрия Васильевича - лейтенанта".