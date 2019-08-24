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Зеленский наградил военных медалями и орденами: полный список

Зеленский наградил военных медалями и орденами: полный список - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
24.08.2019, 13:33

Президент вручил награды по случаю 28-ого Дня независимости

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим по случаю 28-ого Дня независимости. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента

В указе говорится: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

Кудрю Николая Сергеевича - подполковника

Наградить орденом За мужество II степени

Пятку Виктора Анатольевича - старшего лейтенанта

Сиксоя Руслана Александровича - старшего сержанта

Шевченко Ирину Викторовну (посмертно) - сержанта

Наградить орденом За мужество III степени

Безверхнего Антона Викторовича (посмертно) - солдата

Бигуса Богдана Дмитриевича (посмертно) - старшего солдата

Василенко Сергея Александровича- прапорщика

Джуса Василия Богдановича (посмертно) - прапорщика

Кубрака Вячеслава Анатольевича - прапорщика

Курдова Василия Николаевича (посмертно) - матроса

Лазарева Эдуарда Дмитриевича (посмертно) - младшего сержанта

Лына Александра Петровича (посмертно) - старшего солдата

Ляхова Антона Сергеевича - старшего солдата

Майбороду Сергея "Григорьевича (посмертно) - старшего матроса

Оловаренко Александра Витальевича - солдата

Письменского Антона Викторовича - майора

Постоялко Богдана Сергеевича - матроса

Рака Владислава Николаевича (посмертно) - матроса

Романенко Романа Сергеевича (посмертно) - младшего лейтенанта

Степанченко Бориса Николаевича (посмертно) - солдата

Сфинкса Александра Юрьевича - старшину

Цапенко Александра Олеговича (посмертно) - солдата

Шандру Сергея Ивановича (посмертно) - солдата

Шарко Александра Александровича (посмертно) - старшего матроса

Шкумата Романа Ярославовича - солдата

Наградить медалью За воинскую службу Украине

Дузя Дмитрия Станиславовича - сержанта

Ливитчука Николая Валерьевича - старшину

Сиренко Ивана Павловича (посмертно) - старшего солдата

Тимошенко Юрия Анатольевича - младшего сержанта

Шунькина Александра Николаевича - капитана

Наградить медалью Защитнику Отечества

Абросимова Сергея Олеговича - младшего сержанта

Алексеева Александра Васильевича - старшего матроса

Бондаренко Романа Алексеевича - старшего матроса

Булика Николая Васильевича - старшину

Вандера Вадима Александровича - старшего солдата

Галуна Андрея Сергеевича - старшего сержанта

Гачика Дмитрия Матвеевича - старшего матроса

Герасименко Сергея Владимировича - матроса

Грабовского Максима Викторовича - старшего солдата

Журавлева Владислава Витальевича - матроса

Захарченко Евгения Константиновича - старшего матроса

Иванову Людмилу Александровну - старшего матроса

Киселева Артема Юрьевича - матроса

Коврижных Владислава Владимировича - матроса

Коржика Григория Алексеевича - сержанта

Лысенко Вячеслава Васильевича - старшего прапорщика

Лободу Сергея Николаевича - сержанта

Мурия Василия Владимировича - сержанта

Новака Сергея Александровича - матроса

Олию Ивана Александровича - старшего матроса

Петрика Михаила Юрьевича - солдата

Саржевского Дмитрия Борисовича - старшего матроса

Сергиенко Константина Александровича (посмертно) - старшего солдата

Федченко Романа Васильевича - старшего сержанта

Цимботу Василия Васильевича - старшего солдата

Шенкевича Максима Валентиновича - старшего матроса

Шкеула Владислава Юрьевича - младшего сержанта

Яковца Дмитрия Васильевича - лейтенанта".

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Владимир Зеленский день независимости медали награды ордена
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