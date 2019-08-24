Зеленский наградил военных медалями и орденами: полный список

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим по случаю 28-ого Дня независимости. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

В указе говорится: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени



Кудрю Николая Сергеевича - подполковника



Наградить орденом За мужество II степени



Пятку Виктора Анатольевича - старшего лейтенанта



Сиксоя Руслана Александровича - старшего сержанта



Шевченко Ирину Викторовну (посмертно) - сержанта



Наградить орденом За мужество III степени



Безверхнего Антона Викторовича (посмертно) - солдата



Бигуса Богдана Дмитриевича (посмертно) - старшего солдата



Василенко Сергея Александровича- прапорщика



Джуса Василия Богдановича (посмертно) - прапорщика



Кубрака Вячеслава Анатольевича - прапорщика



Курдова Василия Николаевича (посмертно) - матроса



Лазарева Эдуарда Дмитриевича (посмертно) - младшего сержанта



Лына Александра Петровича (посмертно) - старшего солдата



Ляхова Антона Сергеевича - старшего солдата



Майбороду Сергея "Григорьевича (посмертно) - старшего матроса



Оловаренко Александра Витальевича - солдата



Письменского Антона Викторовича - майора



Постоялко Богдана Сергеевича - матроса



Рака Владислава Николаевича (посмертно) - матроса



Романенко Романа Сергеевича (посмертно) - младшего лейтенанта



Степанченко Бориса Николаевича (посмертно) - солдата



Сфинкса Александра Юрьевича - старшину



Цапенко Александра Олеговича (посмертно) - солдата



Шандру Сергея Ивановича (посмертно) - солдата



Шарко Александра Александровича (посмертно) - старшего матроса



Шкумата Романа Ярославовича - солдата



Наградить медалью За воинскую службу Украине



Дузя Дмитрия Станиславовича - сержанта



Ливитчука Николая Валерьевича - старшину



Сиренко Ивана Павловича (посмертно) - старшего солдата



Тимошенко Юрия Анатольевича - младшего сержанта



Шунькина Александра Николаевича - капитана



Наградить медалью Защитнику Отечества



Абросимова Сергея Олеговича - младшего сержанта



Алексеева Александра Васильевича - старшего матроса



Бондаренко Романа Алексеевича - старшего матроса



Булика Николая Васильевича - старшину



Вандера Вадима Александровича - старшего солдата



Галуна Андрея Сергеевича - старшего сержанта



Гачика Дмитрия Матвеевича - старшего матроса



Герасименко Сергея Владимировича - матроса



Грабовского Максима Викторовича - старшего солдата



Журавлева Владислава Витальевича - матроса



Захарченко Евгения Константиновича - старшего матроса



Иванову Людмилу Александровну - старшего матроса



Киселева Артема Юрьевича - матроса



Коврижных Владислава Владимировича - матроса



Коржика Григория Алексеевича - сержанта



Лысенко Вячеслава Васильевича - старшего прапорщика



Лободу Сергея Николаевича - сержанта



Мурия Василия Владимировича - сержанта



Новака Сергея Александровича - матроса



Олию Ивана Александровича - старшего матроса



Петрика Михаила Юрьевича - солдата



Саржевского Дмитрия Борисовича - старшего матроса



Сергиенко Константина Александровича (посмертно) - старшего солдата



Федченко Романа Васильевича - старшего сержанта



Цимботу Василия Васильевича - старшего солдата



Шенкевича Максима Валентиновича - старшего матроса



Шкеула Владислава Юрьевича - младшего сержанта



Яковца Дмитрия Васильевича - лейтенанта".