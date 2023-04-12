Зеленский награжден высшими орденами Чеченской Республики Ичкерия. Вручал Буданов — фото

Президент Владимир Зеленский награжден высшими орденами Чеченской Республики Ичкерия, которая сегодня временно оккупирована Россией. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Зеленский получил высшие государственные награды ЧРИ — орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева — он отмечен за "выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом".

"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", — говорится в постановлении, подписанном главой правительства ЧРИ в изгнании Ахмедом Закаевым.

Награду Зеленскому вручал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Орден Джохара Дудаева присуждают кавалерам ордена "Честь Нации", им награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

СПРАВКА. ЧРИ – самопровозглашенное в 1991 году государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР, ликвидированное российскими властями в 2000 году после ее силового включения в состав РФ как "Чеченская Республика". Провозглашение суверенитета ЧРИ послужило поводом для двух войн. Во время первой чеченской войны россияне устроили штурм Грозного, который продолжался с 31 декабря 1994 года по 6 марта 1995 года. В результате ожесточенных боев и российских бомбардировок город был практически полностью разрушен. Страна-оккупант Россия приравнивает лидеров ЧРИ к террористам. 18 октября Верховная Рада . ЧРИ – самопровозглашенное в 1991 году государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР, ликвидированное российскими властями в 2000 году после ее силового включения в состав РФ как "Чеченская Республика". Провозглашение суверенитета ЧРИ послужило поводом для двух войн. Во время первой чеченской войны россияне устроили штурм Грозного, который продолжался с 31 декабря 1994 года по 6 марта 1995 года. В результате ожесточенных боев и российских бомбардировок город был практически полностью разрушен. Страна-оккупант Россия приравнивает лидеров ЧРИ к террористам. 18 октября Верховная Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила совершение геноцида чеченского народа россиянами.

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Дмитро Гриниченко

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