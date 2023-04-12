Зеленский награжден высшими орденами Чеченской Республики Ичкерия. Вручал Буданов — фото
Президент Владимир Зеленский награжден высшими орденами Чеченской Республики Ичкерия, которая сегодня временно оккупирована Россией. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Зеленский получил высшие государственные награды ЧРИ — орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева — он отмечен за "выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом".
"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", — говорится в постановлении, подписанном главой правительства ЧРИ в изгнании Ахмедом Закаевым.
Награду Зеленскому вручал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.
Орден Джохара Дудаева присуждают кавалерам ордена "Честь Нации", им награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.
- В сентябре 2022 года сообщалось, что лидер ЧРИ Ахмед Закаев формирует чеченский батальон в Украине, чтобы воевать против российских оккупантов. "Глава Чечни" Рамзан Кадыров призывал его убить.
- Советник главы Офиса президента Подоляк считает, что после деоккупации Донбасса кадыровцы вернутся в РФ и начнут "работать" по Москве.
- В конце лета 2022 года Кадыров и его командиры получили подозрения в Украине. Он ответил СБУ: собрался "усмирять" мировое сообщество, говорит – Путин, дай приказ.
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