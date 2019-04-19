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19.04.2019, 20:19

Зеленский напомнил Порошенко, что его звали работать на 5 канал

Зеленский напомнил Порошенко, что его звали работать на 5 канал - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

По словам кандидата в президенты, он отказался работать на 5 канале, потому что "свободный человек"

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Кандидат на пост президента Владимир Зеленский во время дебатов сказал, что его оппонент Петр Порошенко звал его раньше работать на 5 канал.

"Вы тоже приглашали меня работать на 5 канал", - сказал он.

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Сначала Зеленский отметил, что в Украине все каналы принадлежат олигархам. "Это Коломойский, Пинчук, Фирташ, Ахметов и (указал рукой на Порошенко – ред.)…уважаемый господин президент", - сказал Зеленский.

По словам кандидата в президенты, отказался он такого предложения, потому что Порошенко "олигарх и это его канал". "Я свободный человек, поэтому я не пошел к вам", - добавил Зеленский.

Он также заявил, что "президент не может быть олигархом".

Ранее Зеленский сказал, что "держит кулаки", чтобы окружения Порошенко в политике больше не было.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, дебаты
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