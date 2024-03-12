Зеленский: Наступление россиян на востоке остановлено, ситуация там лучше, чем зимой

Президент подчеркнул, что все может измениться в худшую сторону, если ВСУ не получат необходимую военную помощь от Запада

Владимир Зеленский (Скриншот)

Силы обороны остановили наступление российских оккупационных войск на восточном направлении фронта, ситуация там сегодня лучше, чем три месяца назад. Об этом в интервью французским журналистам заявил президент Владимир Зеленский.

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"Ситуация на фронте намного лучше, чем была в течение зимы. Мы восстановили ситуацию на востоке, наступление российских войск было остановлено, вражеская армия теряет большое количество жизненно важных сил", – сказал он.

По словам Зеленского, ситуация все еще может измениться "за месяц или неделю", если украинская армия не получит достаточной поддержки.

"Мы переживали трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников", – отметил украинский лидер, добавив, что Силы обороны "хорошо поработали над российской авиацией".

1 марта 2024 года 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 марта спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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