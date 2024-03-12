Зеленський: Наступ росіян на сході зупинено, ситуація там краще, ніж взимку

Президент наголосив, що все може змінитися в гірший бік, якщо ЗСУ не отримають необхідну військову допомогу від Заходу

Володимир Зеленський (Скриншот)

Сили оборони зупинили наступ російських окупаційних військ на східному напрямку фронту, ситуація там сьогодні краща, ніж три місяці тому. Про це в інтерв'ю французьким журналістам заявив президент Володимир Зеленський.

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"Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом зими. Ми відновили ситуацію на сході, наступ російських військ було зупинено, ворожа армія втрачає велику кількість життєво важливих сил", – сказав він.

За словами Зеленського, ситуація все ще може змінитися "за місяць чи тиждень", якщо українська армія не отримає достатньої підтримки.

"Ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників", – зазначив український лідер, додавши, що Сили оборони "добре попрацювали над російською авіацією".

1 березня 2024 року 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 березня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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