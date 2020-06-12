Зеленский назначил главу Запорожской обладминистрации

Виталий Боговин (Фото - latifundist.com)

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Боговина на должность главы Запорожской областной государственной администрации. Указ от 11 июня опубликован на сайте президента.

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Также указом президента Виталий Туринок уволен с этой должности.

Виталий Боговин - предприниматель, совладелец Группы компаний BKW Group. В 2019 году баллотировался от партии Слуга народа на выборах в Верховную Раду по округу №78 (Бердянск и соседние районы), уступил кандидату от ОПЗЖ.

5 июня Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой СВР.

Вчера Зеленский сменил посла Украины во Франции, назначив Вадима Омельченко.