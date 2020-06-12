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Зеленский назначил главу Запорожской обладминистрации

Зеленский назначил главу Запорожской обладминистрации - Фото
Виталий Боговин (Фото - latifundist.com)
12.06.2020, 14:10

Новым главой Запорожской ОГА стал Виталий Боговин, указ подписан президентом Владимиром Зеленским

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Боговина на должность главы Запорожской областной государственной администрации. Указ от 11 июня опубликован на сайте президента.

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Также указом президента Виталий Туринок уволен с этой должности.

Виталий Боговин - предприниматель, совладелец Группы компаний BKW Group. В 2019 году баллотировался от партии Слуга народа на выборах в Верховную Раду по округу №78 (Бердянск и соседние районы), уступил кандидату от ОПЗЖ.

  • 5 июня Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой СВР.
  • Вчера Зеленский сменил посла Украины во Франции, назначив Вадима Омельченко.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский запорожская область глава ОГА Виталий Боговин
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