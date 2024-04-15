Зеленский назначил нового замглавы Офиса президента

Николай Точицкий (Фото: Facebook)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Точицкого заместителем главы Офиса президента. Соответствующий документ опубликован на сайте ОП.

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"Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе.

Точицкий начал свою карьеру в 1993 году с должности атташе. В 2001 году был назначен советником постоянного представительства Украины при Совете Европы, а в 2005-м – генконсулом в Сан-Франциско.

В 2010-2016 годах он был постоянным представителем Украины при Совете Европы, затем до 2021-го – послом в Бельгии и представителем Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии по совместительству.

С сентября 2021 года Точицкий занимал должность замминистра иностранных дел.

12 апреля Кабмин уволил Точицкого с должности замминистра иностранных дел.

В тот же день на должность первого заместителя главы МИД назначили Андрея Сибигу, ранее занимавшего пост заместителя руководителя ОП.

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