Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Миколи Точицького заступником глави Офісу президента. Відповідний документ опубліковано на сайті ОП.
"Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу президента України", – йдеться в указі.
Точицький почав свою кар’єру у 1993 році з посади аташе. У 2001 році його призначили радником постійного представництва України при Раді Європи, а у 2005-му – генконсулом у Сан-Франциско.
Протягом 2010-2016 років він був постійним представником України при Раді Європи, потім до 2021-го – послом у Бельгії та представником України при ЄС та Європейській спільноті з атомної енергії за сумісництвом.
З вересня 2021 року Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ.
- 12 квітня Кабмін звільнив Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.
- Того ж дня на посаду першого заступника глави МЗС призначили Андрія Сибігу, який раніше був заступником керівника ОП.
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