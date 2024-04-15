Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента

Микола Точицький (Фото: Facebook)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Миколи Точицького заступником глави Офісу президента. Відповідний документ опубліковано на сайті ОП.

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"Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу президента України", – йдеться в указі.

Точицький почав свою кар’єру у 1993 році з посади аташе. У 2001 році його призначили радником постійного представництва України при Раді Європи, а у 2005-му – генконсулом у Сан-Франциско.

Протягом 2010-2016 років він був постійним представником України при Раді Європи, потім до 2021-го – послом у Бельгії та представником України при ЄС та Європейській спільноті з атомної енергії за сумісництвом.

З вересня 2021 року Точицький обіймав посаду заступника міністра закордонних справ.

12 квітня Кабмін звільнив Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.

Того ж дня на посаду першого заступника глави МЗС призначили Андрія Сибігу, який раніше був заступником керівника ОП.

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