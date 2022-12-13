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Зеленский назвал ликвидацию ОАСК "продолжением истории реформ" в Украине во время войны

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13.12.2022, 22:33
Зеленский назвал ликвидацию ОАСК
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что история реформ в Украине продолжается, комментируя ликвидацию Окружного административного суда Киева. Об этом он сообщил в вечернем обращении.

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По его словам, подписание Закона о ликвидации ОАСК, который приняла Верховная Рада — завершение истории со скандальным судом.

Он отметил, что история реформ в Украине продолжается даже во время Большой войны против России. 

"Спасибо всем, кто работает ради Украины. Спасибо всем, кто воюет ради нашей независимости, кто сейчас на фронте, кому сейчас тяжело. Мы поддержим вас, мы в вас очень сильно верим", — сказал Зеленский.

СПРАВКА. Законопроект №5369 был внесен в Раду еще в апреле 2021-го как "неотложный" и предлагал создать вместо ОАСК новый суд – Киевский городской окружной админсуд. Инициативы по ликвидации ОАСК пошли после неоднократных скандалов: глава суда Павел Вовк и еще несколько судей на основании тайных аудиозаписей подозреваются в создании преступной организации и захвате власти.
  • Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк и еще несколько судей этого суда подозреваются в уголовном деле о создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на разные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

Читайте также: Конец "Волчьей стаи". Рада ликвидировала ОАСК, но открыла путь к узурпации КСУ: что дальше

Дмитро Гриниченко
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ОАСК Владимир Зеленский реформы суды
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