Зеленский: Нормальная жизнь вернется, когда Украина вытеснит РФ — это единственный путь
03.10.2022, 15:10
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский заявил, что "нормальная жизнь" вернется в Украину, когда Вооруженные Силы Украины вытеснят Россию. Об этом он написал в Telegram.
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По его словам, в Украине была нормальная жизнь, пока не пришла Россия. Он отметил, что довоенная жизнь вернется, когда Украина вытеснит противника.
"Это единственный путь, это путь к нашей победе", — заявил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что нельзя точно сказать, сколько времени нужно для победы в войне, однако Украина знает, что российские манипуляции и преступления не заставят отказаться от борьбы.
- Ранее Зеленский заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны – "он не знает, что такое достоинство и честность". Украина готова к диалогу с Россией, "но уже с другим президентом России".
- На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.
- Он отмечал, что можно верить или не верить угрозам России о применении ядерного оружия, но мир точно не должен бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора.
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