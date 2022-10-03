Зеленский: Нормальная жизнь вернется, когда Украина вытеснит РФ — это единственный путь

Президент Владимир Зеленский заявил, что "нормальная жизнь" вернется в Украину, когда Вооруженные Силы Украины вытеснят Россию. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, в Украине была нормальная жизнь, пока не пришла Россия. Он отметил, что довоенная жизнь вернется, когда Украина вытеснит противника.

"Это единственный путь, это путь к нашей победе", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что нельзя точно сказать, сколько времени нужно для победы в войне, однако Украина знает, что российские манипуляции и преступления не заставят отказаться от борьбы.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны – "он не знает, что такое достоинство и честность". Украина готова к диалогу с Россией, "но уже с другим президентом России".

На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

Он отмечал, что можно верить или не верить угрозам России о применении ядерного оружия, но мир точно не должен бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора.

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Дмитро Гриниченко

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