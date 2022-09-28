UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о ядерном оружии России: Таких угроз будет много, должна быть прописана реакция

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 12:46
Зеленский о ядерном оружии России: Таких угроз будет много, должна быть прописана реакция - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозы России о возможном использовании ядерного оружия. Об этом он сообщил во время общения с университетским сообществом Гарварда. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, можно верить или не верить угрозам России о применении ядерного оружия, но мир точно не должен бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора.

Он отметил, что подобных угроз от РФ будет еще много.

"Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно – ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", — сказал президент. 

Читайте также: Ядерное оружие России. США и союзники усилили разведку после угроз Путина — Politico 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Россия Украина война владимир путин ядерное оружие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 