Зеленский о ядерном оружии России: Таких угроз будет много, должна быть прописана реакция

Президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозы России о возможном использовании ядерного оружия. Об этом он сообщил во время общения с университетским сообществом Гарварда.

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По его словам, можно верить или не верить угрозам России о применении ядерного оружия, но мир точно не должен бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора.

Он отметил, что подобных угроз от РФ будет еще много.

"Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно – ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", — сказал президент.

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Дмитро Гриниченко

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