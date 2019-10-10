Зеленский о Богдане: В моей команде нет идеальных людей

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Вопрос о том, что должен сделать глава ОП Андрей Богдан, чтобы президент его уволил, задал Владимиру Зеленскому во время пресс-марафона журналист Наші гроші.

Зеленский сказал, что он держится за высокопрофессиональных членов своей команды, потому что для него очень важен результат работы. И, по его мнению, они могут использовать свободное время на свое усмотрение, главное, чтобы не нарушали закон.

По словам президента, его команда сейчас работает очень напряженно и не ради денег, и, в частности, Богдан раньше зарабатывал очень много денег, а сейчас "ноль" - трудится для страны.

Он сказал, что приходится понимать, что при таком жестком графике люди имеют право на срывы.

Говоря об имидже Богдана в контексте его связи с Игорем Коломойским, президент сказал: "Ему (Богдану, - ред.) очень тяжело, потому что на него идет влияние, начиная с Коломойского, что он там с ним, он решает какие-то его проблемы… У нас нет никаких доказательств, не было, но Богдан был полностью загрязнен этим вопросом… Хотя был адвокатом... Это бывшая жизнь".

Зеленский сказал, что если люди с очень светлым имиджем, которые даже стали губернаторами, но они не дают результата на работе.

По поводу Богдана, президент сказал, что на его счет нет никаких доказательств нарушения закона. На финальный уточняющий вопрос журналиста, уволит ли Зеленский главу ОП, если они докажут, что Богдан нарушил закон, президент ответил: "Докажите... Да он сам уволится".

2 октября Шевченковский райсуд Киева отказался проверять по ходатайству адвоката расследователей проекта Схемы, летал или нет в Россию перед Евромайданом нынешний глава Офиса президента.

3 октября экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Богдан должен уйти в отставку из-за "конфликта интересов" в связи с возможной отменой национализации ПриватБанка.

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