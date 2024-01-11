Зеленский о паузе в войне: Через два-три года Россия нас переедет. Не можем так рисковать

Зеленский заявил, что в первый год большой войны Россия потеряла много кадровых офицеров с боевым опытом

Владимир Зеленский (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что пауза на поле боя не остановит войну РФ против Украины и не приведет к политическому диалогу с Москвой. Об этом он сообщил на пресс-конференции с эстонским президентом Аларом Карисом.

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По его словам, пауза в войне поможет только России, у которой есть большой дефицит в вооружениях.

"Мы понимаем объемы производства дронов и артиллерии. Не случайно идут закупки в Иране. Договариваются о ракетах. Получили более миллиона снарядов от КНДР. Также мы видели ракеты. Они не успевают, так как их склады были пустыми после начала большой войны", — сказал Зеленский.

Он отметил, что пауза не будет заморозкой конфликта, а даст России время для усиления армии.

"Мир тоже не успевает, но он помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать два-три года России, и тогда она может переехать нас. Мы не можем так рисковать. Пауз в пользу России точно не будет", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что прекращение огня даст россиянам возможность для перегруппировки, так как в первый год большой войны РФ потеряла много кадровых офицеров с опытом в Чечне, Афганистане, Сирии.

9 октября 2023 года глава МИД Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках. А 12 октября Кулеба заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, так как она использует паузу для восстановления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США сообщили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

24 ноября министр иностранных дел Литвы заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.

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