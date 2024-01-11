Зеленський про паузу у війні: За два-три роки Росія нас переїде. Не можемо так ризикувати

Зеленський заявив, що в перший рік великої війни Росія втратила багато кадрових офіцерів із бойовим досвідом

Володимир Зеленський (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Президент Володимир Зеленський заявив, що пауза на полі бою не зупинить війну РФ проти України та не призведе до політичного діалогу з Москвою. Про це він повідомив на пресконференції з естонським президентом Аларом Карісом.

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За його словами, пауза у війні допоможе лише Росії, яка має великий дефіцит у озброєннях.

"Ми розуміємо обсяги виробництв дронів та артилерії. Не випадково йдуть закупівлі в Ірані. Домовляються про ракети. Отримали понад мільйон снарядів від КНДР. Також ми бачили ракети. Вони не встигають, тому що їхні склади були порожніми після початку великої війни", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що пауза не буде заморожуванням конфлікту, а дасть Росії час для посилення армії.

"Світ теж не встигає, але він допомагає Україні, а Росія має дефіцит. Дати два-три роки Росії, і тоді вона може переїхати нас. Ми не можемо так ризикувати. Пауз на користь Росії точно не буде", — заявив президент.

Глава держави наголосив, що припинення вогню дасть росіянам можливість для перегрупування, оскільки в перший рік великої війни РФ втратила багато кадрових офіцерів із досвідом у Чечні, Афганістані, Сирії.

9 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки. А 12 жовтня Кулеба заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США повідомили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

24 листопада міністр закордонних справ Литви заявив, що Україну можуть залучити до переговорів з Росією через нестачу військової допомоги.

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