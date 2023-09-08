Зеленский о переговорах с Путиным: Вы видели компромисс с его стороны? Грузия? Молдова?
Президент Владимир Зеленский заявил, что пример главаря террористов Группы Вагнера, погибшего в авиакатастрофе в прошлом месяце, показывает, что происходит, когда вы пытаетесь заключить соглашение с диктатором Владимиром Путиным. Украинский лидер в интервью CNN упомянул другие государства, временно оккупированные Россией: Молдову и Грузию.
CNN заявляет о "лишь скромных успехах" контрнаступления, Зеленский сказал телеканалу, что он отвергает предположение, что якобы пора договориться о мире с Кремлем.
"Если вы хотите иметь компромисс или диалог с кем-то, вы не можете это сделать со лжецом", – сказал Зеленский.
По его словам, "пламенный" конец предводителя террористической Группы Вагнера был предупреждением, к которому следует прислушаться.
Зеленский обратил внимание на то, что Пригожин погиб после того, как он, очевидно, получил обещания о свободе продолжать деятельность, только через несколько недель после мятежа.
CNN отмечает, что США и другие ключевые союзники Украины продолжают поставлять оружие Киеву, подчеркивая, что условия для достижения "справедливого и крепкого" мира еще не созданы.
В то же время несколько других мировых лидеров, как президент Бразилии Лула да Силва, положили на Украину "бремя окончания войны", отмечает телеканал.
В подтверждение своей позиции украинский лидер привел примеры других стран, подвергшихся нападению России и продолжающих быть частично оккупированными Москвой.
"Видели ли вы какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдовой?" – риторически спросил Зеленский.
- Зеленский акцентировал, что для ускорения контрнаступательных действий Украине нужна конкретная военная техника, в частности, современные истребители.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что, несмотря на "безумное сопротивление" захватчиков, украинские воины продолжают двигаться вперед.
- Зеленский заявил, что у Украины есть информация о том, что диктатор Владимир Путин ответственен за убийство предводителя террористов Вагнера Евгения Пригожина.
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