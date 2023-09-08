Зеленський про переговори з Путіним: Ви бачили компроміс з його боку? Грузія? Молдова?

Президент Володимир Зеленський заявив, що приклад ватажка терористів Групи Вагнера, який загинув у авіакатастрофі минулого місяця, показує, що відбувається, коли ви намагаєтесь укласти угоду з диктатором Володимиром Путіним. Український лідер в інтерв'ю CNN згадав інші держави, тимчасово окуповані Росією: Молдову та Грузію.

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CNN заявляє про "лише скромні успіхи" контрнаступу наразі, Зеленський сказав телеканалу, що він відкидає припущення, нібито настав час домовитися про мир з Кремлем.

"Коли ви хочете мати компроміс або діалог з кимось, ви не можете це зробити з брехуном", – сказав Зеленський.

За його словами, "полум’яний" кінець ватажка терористичної Групи Вагнера був попередженням, до якого варто прислухатися.

Зеленський звернув увагу на те, що Пригожин загинув після того, як він, очевидно, отримав обіцянки про свободу продовжувати діяльність, лише через кілька тижнів після заколоту.

CNN зазначає, що США та інші ключові союзники України продовжують постачати зброю Києву, підкреслюючи, що умови для досягнення "справедливого та міцного" миру ще не створені.

Водночас кілька інших світових лідерів, як президент Бразилії Лула да Сілва, поклали на Україну "тягар закінчення війни", зауважує телеканал.

На підтвердження своєї позиції український лідер навів приклади інших країн, які зазнали нападу Росії та продовжують бути частково окупованими Москвою.

"Чи бачили ви якийсь компроміс з боку Путіна в інших питаннях? З Грузією? З Молдовою?" – риторично запитав Зеленський.

Зеленський акцентував, що для пришвидшення контрнаступальних дій Україні потрібна конкретна військова техніка, зокрема сучасні винищувачі.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив, що, попри "шалений спротив" загарбників, українські воїни продовжують рухатися вперед.

Зеленський заявив, що Україна має інформацію про те, що диктатор Володимир Путін відповідальний за вбивство ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина.

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