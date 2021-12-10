Зеленский о "перевороте": Не готов об этом говорить. Глобально у людей планы не изменились

Президент Владимир Зеленский не готов говорить о якобы планировавшемся в Украине государственном перевороте, но считает, что "у людей глобально планы не изменились". Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1.

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Зеленскому напомнили, что прошло две недели с тех пор, как он заявил, что в стране происходил либо происходит какой-то этап подготовки к госперевороту, в который якобы "втягивали" бизнесмена Рината Ахметова.

"Я не готов об этом говорить… О таких вещах нельзя говорить", – сказал Зеленский.

Ему также напомнили слова главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, сказанные им две недели назад: "В ближайшие дни страна увидит, о чем говорил президент".

"Я думаю, у людей (якобы готовящих госпереворот, – ред.) глобально планы не изменились. Думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших стратегических партнеров – имели отдельные диалоги, получили определенные сигналы, немного изменили свои планы", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что у Арахамии есть "очень четкая информация", которую он лично "слышал или, скажем так, слушал" о том, что "люди обсуждают, как они меняют свои планы".

"Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дестабилизационные шаги некоторых группировок. И очень счастлив, что эти группировки увидели, что их не поддерживают. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", – добавил президент.

26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что власть получила информацию, будто в Украине на 1-2 декабря готовят госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен назвал это заявление "сплошной ложью".

После этого евробонды ДТЭК упали в цене на 11%.

29 ноября СБУ сообщила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти.

1 декабря у стен Офиса президента прошла акция протеста оппозиции против политики Зеленского.

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Оксана Житнюк

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