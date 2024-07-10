Зеленский – о российском ударе по Охматдету: В такие моменты хочется убить Путина

Президент убежден, что ракетный удар по детской больнице был "сигналом" российского диктатора к миру накануне саммита НАТО

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Rafal Guz)

Президент Владимир Зеленский заявил в Институте Рональда Рейгана, что целенаправленным ракетным ударом по детской больнице Охматдет в Киеве Россия "подала сигнал всему миру" накануне саммита НАТО. Он подчеркнул, что в такие моменты ему хочется убить российского диктатора Владимира Путина.

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"Я отец, я президент, я человек <...> Когда ты видишь этих людей, родителей, когда их дети умирают – в такие моменты ты хочешь убить Путина", – сказал Зеленский.

Президент убежден, что Путин таким образом хотел подать "сигнал" миру в преддверии саммита НАТО.

"В чем трагедия: это не была атака на военный объект или что-то будет не так с ракетой – нет. Ракета летела точно на больницу. И да, это точно был сигнал накануне саммита", – сказал Зеленский.

8 июля 2024 года россияне нанесли ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве.

9 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на территории Охматдета. Там погибли два человека, 32 – ранены.

В тот же день СБУ получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по детской больнице Охматдет в Киеве крылатой ракетой Х-101.

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