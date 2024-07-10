Зеленський – про російський удар по Охматдиту: У такі моменти хочеться вбити Путіна

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Rafal Guz)

Президент Володимир Зеленський заявив у Інституті Рональда Рейгана, що цілеспрямованим ракетним ударом по дитячій лікарні Охматдит у Києві Росія "подала сигнал усьому світові" напередодні саміту НАТО. Він наголосив, що у такі моменти йому хочеться вбити російського диктатора Володимира Путіна.

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"Я батько, я президент, я людина <...> Коли ти бачиш цих людей, батьків, коли їхні діти помирають — у такі моменти ти хочеш убити Путіна", – сказав Зеленський.

Президент переконаний, що Путін таким чином хотів подати "сигнал" світові напередодні саміту НАТО.

"У чому трагедія: це не була атака на військовий обʼєкт чи щось буде не так з ракетою — ні. Ракета влетіла точно на лікарню. І так, це точно був сигнал напередодні саміту", – сказав Зеленський.

8 липня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

9 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту. Там загинуло двоє людей, 32 – поранені.

Того ж дня СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві крилатою ракетою Х-101.

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