Зеленский о штрафе клубу Порошенко: Будем штрафовать, пока не научитесь уважать закон

Президент отреагировал на информацию о нарушении карантина спортклубом 5 элемент

Президент Владимир Зеленский заявил, что спортивный клуб 5 элемент, который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко, будут штрафовать за нарушение карантина до тех пор, пока Порошенко "не научится уважать закон". Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Санкции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковыми для всех, и это касается, в частности, владельца фитнес-клуба 5 элемент. С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением COVID-19 критическая, а с другой – способствуете этому. Мне кажется, надо решить – вы или спаситель, или коммерсант обычный", – сказал Зеленский.

Он заявил, что если клуб будет продолжать работать на выходных, то получит еще один штраф. "Они (штрафы, – ред), согласно законодательству, будут продолжаться до тех пор, пока не научитесь уважать закон", – сказал президент.

"Надо будет 100 штрафов – будет 100. Может, это такая новая интересная модель: будем возвращать в бюджет все, что вы украли за предыдущие годы", – добавил он.

Порошенко отреагировал на обвинение со стороны Зеленского в своем Telegram.

"Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета", здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большом крадивництве", – написал Порошенко.

12 ноября экс-министр финансов Игорь Уманский подал в отставку с должности советника главы Офиса президента из-за введения в стране карантина выходного дня. С тех пор он критикует власть, в частности за "увеличение коррупции в геометрической прогрессии".

13 ноября в Facebook Уманский заявил, что с началом "Большой стройки" начались изменения в требованиях к тендерной документации и под эти требования подпадают только шесть компаний.

14 ноября полиция Киева начала уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса 5 элемент. По данным полиции, спорткомплекс продолжил работу, несмотря на ограничения правительства. В клубе назвали это "политическим заказом".

Вадим Ребрина

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