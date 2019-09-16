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Зеленский о своей главной цели: Закончить войну и вернуть земли

Зеленский о своей главной цели: Закончить войну и вернуть земли - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.09.2019, 13:58

Полное и стабильное прекращение огня, разведение войск у Станицы Луганской "станет первыми значительными шагами на пути к миру", уверен президент

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве призвал словацкую коллегу Зузану Чапутову и страны-партнеры Украины продолжить давить на Россию санкциями, пока продолжается процесс урегулирования вооруженного конфликта на востоке. Об этом он сказал во время совместного брифинга.

"Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как президента Украины", - сказал он.

Президент добавил, что рассчитывает в этом на поддержку как Словакии, так и на дипломатическое и санкционное давление "всех наших партнеров".

По его мнению, это нужно не только Украине - "это нужно всей Европе, которая всегда будет ощущать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право".

Сейчас, когда председателем ОБСЕ является словацкий министр иностранных дел Мирослав Лайчак, Зеленский ожидает от Братиславы, что эта страна будет поднимать в организации "вопрос о полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш, украинский, контроль временно оккупированных территорий".

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деоккупация реинтеграция
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