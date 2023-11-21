UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о Венгрии и вступлении в ЕС: Самое главное – выполнить рекомендации

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 18:20
Зеленский о Венгрии и вступлении в ЕС: Самое главное – выполнить рекомендации - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина должна выполнить все рекомендации Еврокомиссии, чтобы к стране не было "никаких вопросов", заявил президент Владимир Зеленский. Так он ответил на вопрос о позиции Венгрии насчет начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом глава государства рассказал во время совместного брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и лидером Молдовы Маей Санду.

Журналист отметил, что Венгрия является "слоном в комнате": страна официально заявляет, что будет против того, чтобы Украине предоставила право начать переговоры о вступлении в ЕС.

Он спросил, какие требования Украина может выполнить, есть ли возможность выполнить требования Венгрии, или, возможно, премьером страны Виктором Орбаном "двигает в этом что-нибудь другое".

СПРАВКА. "Слон в комнате" (англ. an elephant in the room) – английское крылатое изречение, означающее, что существует очевидная проблема или сложная ситуация, о которой люди не хотят говорить.

"Еще нет проблемы... глобальной. Я считаю, что "слоном в комнате" может быть кто-либо, [это] зависит от многих вещей. Я считаю, самое главное – нам себя вести как люди, и выполнять все на том пути. Есть семь рекомендаций, мы должны их полностью сделать, чтобы к нам не было никаких вопросов, никаких возможностей сказать, что Украина "что-то не выполнила"", – ответил президент.

По мнению Зеленского, такая позиция является самой сильной, в которой может быть Украина.

"Чтобы не говорить: "Вы поймите, у нас война, у нас проблемы, у нас есть финансовые проблемы и прочее". Быть сильными нам, и тогда я уверен, что мы увидим сильный Европейский Союз", – пояснил он.

  • 7 ноября советник премьер-министра Венгрии заявил, что страна будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.
  • 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
  • Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.
  • 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.
  • 18 ноября венгерский премьер снова выступил против начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, заявив, что Киев сейчас "на расстоянии световых лет" от ЕС.

Читайте также: И снова Орбан. ЕС озвучил условия для вступления Украины: когда это возможно

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийЕСВенгрияевропейская интеграцияпереговоры о вступлении
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 