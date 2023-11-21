Зеленский о Венгрии и вступлении в ЕС: Самое главное – выполнить рекомендации
Украина должна выполнить все рекомендации Еврокомиссии, чтобы к стране не было "никаких вопросов", заявил президент Владимир Зеленский. Так он ответил на вопрос о позиции Венгрии насчет начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом глава государства рассказал во время совместного брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и лидером Молдовы Маей Санду.
Журналист отметил, что Венгрия является "слоном в комнате": страна официально заявляет, что будет против того, чтобы Украине предоставила право начать переговоры о вступлении в ЕС.
Он спросил, какие требования Украина может выполнить, есть ли возможность выполнить требования Венгрии, или, возможно, премьером страны Виктором Орбаном "двигает в этом что-нибудь другое".
"Еще нет проблемы... глобальной. Я считаю, что "слоном в комнате" может быть кто-либо, [это] зависит от многих вещей. Я считаю, самое главное – нам себя вести как люди, и выполнять все на том пути. Есть семь рекомендаций, мы должны их полностью сделать, чтобы к нам не было никаких вопросов, никаких возможностей сказать, что Украина "что-то не выполнила"", – ответил президент.
По мнению Зеленского, такая позиция является самой сильной, в которой может быть Украина.
"Чтобы не говорить: "Вы поймите, у нас война, у нас проблемы, у нас есть финансовые проблемы и прочее". Быть сильными нам, и тогда я уверен, что мы увидим сильный Европейский Союз", – пояснил он.
- 7 ноября советник премьер-министра Венгрии заявил, что страна будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
- Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.
- 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.
- 18 ноября венгерский премьер снова выступил против начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, заявив, что Киев сейчас "на расстоянии световых лет" от ЕС.
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