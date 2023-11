Зеленський про Угорщину та вступ до ЄС: Найголовніше – виконати рекомендації

Україна має виконати всі рекомендації Єврокомісії, щоб до країни не було "жодних питань", заявив президент Володимир Зеленський. Так він відповів на питання щодо позиції Угорщини стосовно початку перемовин про вступ України до ЄС. Про це глава держави розповів під час спільного брифінгу з президентом Євроради Шарлем Мішелем і лідеркою Молдови Маєю Санду.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналіст зазначив, що Угорщина є "слоном у кімнаті": країна офіційно заявляє, що буде проти того, аби Україні надали право почати переговори про вступ до ЄС.

Він запитав, які вимоги Україна може виконати, чи є можливість виконати вимоги Угорщини, або, можливо, прем'єром країни Віктором Орбаном "рухає в цьому щось інше".

ДОВІДКА. "Слон у кімнаті" (англ. an elephant in the room) – англійський крилатий вислів, який означає, що існує очевидна проблема або складна ситуація, про яку люди не хочуть говорити.

"Ще немає проблеми... глобальної. Я вважаю, що "слоном у кімнаті" може бути будь-хто, [це] залежить від багатьох речей. Я вважаю, найголовніше – нам себе вести як люди, і виконувати все на тому шляху, який запланований. Є сім рекомендацій, ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що Україна "щось не виконала"", – відповів президент.

На думку Зеленського, така позиція є найсильнішою, у якій може бути Україна.

"Щоб не говорити: "Ви зрозумійте, у нас війна, у нас проблеми, у нас є фінансові проблеми тощо". Бути сильними нам, і тоді, я впевнений, що ми побачимо сильний Європейський Союз", – пояснив він.

7 листопада радник прем'єр-міністра Угорщини заявив, що країна блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

18 листопада угорський прем'єр знову виступив проти початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, заявивши, що Київ зараз "на відстані світлових років" від ЄС.

Читайте також: І знову Орбан. ЄС озвучив умови для вступу України: коли це можливо

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.