Зеленский о встрече с Байденом: Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой
12.07.2023, 18:51
Владимир Зеленский (Скриншот видео)
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден отчетливо видят, как завершить полномасштабную войну, которую развязала Россия, победой Украины и союзников. Об этом Зеленский написал у себя в соцсетях.
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Президент назвал встречу с Байденом очень хорошей и сильной.
"Встреча как минимум вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно", – написал Зеленский.
Он добавил, что если бы протокол не остановил встречу, они бы говорили еще дольше.
"Все темы: продолжительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Отчетливо видим, как завершить эту войну нашей общей победой", – написал Зеленский.
- 11-12 июля проходит саммит НАТО в Вильнюсе. LIGA.net ведет онлайн-хронику с важнейшими событиями этого мероприятия.
- 11 июля 2023 года опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашения. По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике.
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