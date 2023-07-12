Зеленский о встрече с Байденом: Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден отчетливо видят, как завершить полномасштабную войну, которую развязала Россия, победой Украины и союзников. Об этом Зеленский написал у себя в соцсетях.

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Президент назвал встречу с Байденом очень хорошей и сильной.

"Встреча как минимум вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно", – написал Зеленский.

Он добавил, что если бы протокол не остановил встречу, они бы говорили еще дольше.

"Все темы: продолжительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Отчетливо видим, как завершить эту войну нашей общей победой", – написал Зеленский.

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