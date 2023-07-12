Зеленський про зустріч із Байденом: Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою
12.07.2023, 18:51
Володимир Зеленський (Скріншот відео)
Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден чітко бачать, як завершити повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, перемогою України та союзників. Про це Зеленський написав у себе в соцмережах.
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Президент назвав зустріч з Байденом дуже гарною та сильною.
"Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно", – написав Зеленський.
Він додав, що якби протокол не зупинив зустріч, вони говорили б ще довше.
"Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", – написав Зеленський.
- 11-12 липня відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі. LIGA.net веде онлайн-хроніку із найважливішими подіями цього заходу.
- 11 липня 2023 року опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не одержала запрошення. За даними ЗМІ, Зеленський "в останню хвилину" намагався переконати союзників у НАТО переписати підсумкове комюніке.
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