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Зеленський про зустріч із Байденом: Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 18:51
Зеленський про зустріч із Байденом: Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою - Фото
Володимир Зеленський (Скріншот відео)

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден чітко бачать, як завершити повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, перемогою України та союзників. Про це Зеленський написав у себе в соцмережах.

Президент назвав зустріч з Байденом дуже гарною та сильною.

"Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно", – написав Зеленський.

Він додав, що якби протокол не зупинив зустріч, вони говорили б ще довше.

"Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", – написав Зеленський.

Читайте також: США: Україна стане членом НАТО, ми дали чітко це зрозуміти. Хай би які розрахунки не робив Путін

Наталія Медведєва
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