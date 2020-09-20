Зеленский обратился ко "всем своим": Заканчивайте отказываться от ответственности
Президент Владимир Зеленский обратился ко "всем своим", призвав их прекратить избегать ответственности
Президент Владимир Зеленский обратился к членам своей команды, призывая их "доказывать людям свою полезность", прекратив "отказываться от ответственности". Это обращение Зеленский опубликовал в Facebook.
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"Прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного <...> У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме 24/7 и постоянно доказывать людям свою полезность", - заявил Зеленский.
Также президент признал, что у них бывают "ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах": "Но сильным считает не тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет".
- 13 сентября нардеп Александр Юрченко попал в коррупционный скандал. НАБУ подозревает его во взяточничестве за внесение правок в законопроект. Ему вручили подозрение и исключили из Слуги народа. Зеленский говорит, что Юрченко "должен сесть в тюрьму".
- 17 сентября Зеленский обратился к своей команде: "Хочу, чтобы все чиновники, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили – за взяточничество будет очень больно".
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