Зеленский обратился ко "всем своим": Заканчивайте отказываться от ответственности

Президент Владимир Зеленский обратился ко "всем своим", призвав их прекратить избегать ответственности

Президент Владимир Зеленский обратился к членам своей команды, призывая их "доказывать людям свою полезность", прекратив "отказываться от ответственности". Это обращение Зеленский опубликовал в Facebook.

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"Прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного <...> У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме 24/7 и постоянно доказывать людям свою полезность", - заявил Зеленский.

Также президент признал, что у них бывают "ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах": "Но сильным считает не тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет".

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Владислав Сердюк

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