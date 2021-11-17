Зеленский обсудил с фон дер Ляйен помощь ЕС Украине в оборудовании границы с Беларусью
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Европейского Союза Украине в оборудовании границы с Беларусью. Об этом сообщает Офис президента по итогам телефонного разговора Зеленского и фон дер Ляйен.
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Как отмечается, стороны обсудили обострение ситуации на европейско-беларуской и украино-беларуской границах и констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия.
Президент проинформировал главу Еврокомиссии о шагах, предпринимаемых Украиной для усиления безопасности на границе с Беларусью.
В этом контексте обсуждались пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-беларуской границы.
Зеленский и фон дер Ляйен также обсудили вопросы энергетической безопасности Европы.
- С начала лета режим в Беларуси доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В Польше назвали кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину.
- 10 ноября было объявлено, что Украина укрепляет границу с Беларусью техникой, военными и беспилотниками.
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