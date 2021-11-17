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Зеленский обсудил с фон дер Ляйен помощь ЕС Украине в оборудовании границы с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 22:05
Зеленский обсудил с фон дер Ляйен помощь ЕС Украине в оборудовании границы с Беларусью - Фото
Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Европейского Союза Украине в оборудовании границы с Беларусью. Об этом сообщает Офис президента по итогам телефонного разговора Зеленского и фон дер Ляйен.

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Как отмечается, стороны обсудили обострение ситуации на европейско-беларуской и украино-беларуской границах и констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия.

Президент проинформировал главу Еврокомиссии о шагах, предпринимаемых Украиной для усиления безопасности на границе с Беларусью.

В этом контексте обсуждались пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-беларуской границы.

Зеленский и фон дер Ляйен также обсудили вопросы энергетической безопасности Европы.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский граница беларусь урсула фон дер ляйен
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