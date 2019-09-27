Зеленский обсудил с генсеком ООН ситуацию в оккупации

Владимир Зеленский и Антониу Гутерреш (фото — пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций активнее отслеживать нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства после его встречи в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Зеленский поблагодарил 70-летнего чиновника за гуманитарную поддержку тех украинцев, которые пострадавших от российской агрессии.

Справка. До работы в ООН на этой должности (с первого дня 2017 года) Гутерреш успел побывать генсеком Социалистической партии Португалии, президентом Социалистического интернационала и премьер-министром Португалии. В апреле 2002 года Гутерреш получил в Украине орден князя Ярослава Мудрого 1 степени.

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