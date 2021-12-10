Макрон и Зеленский "согласовали общие шаги" по России

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о состоянии отношений с Россией и вопросах энергетической безопасности. Об этом сообщает официальный Twitter главы государства.

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"Поговорил с Эмманюэлем Макроном о разблокировании нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие следующие шаги", – написал Зеленский.

В разговоре поднималась тема энергобезопасности Украины и диверсификация источников энергоносителей.

Зеленский также поблагодарил президента Франции "за позитивную оценку текущих реформ".

Сегодня делегация Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) заявила, что Россия заблокировала все инициативы Украины.

Сегодня же на заседании постоянного Совета ОБСЕ обнародовано заявление ЕС с констатацией, что Россия завела в тупик нормандский и минский переговорные процессы по урегулированию конфликта на Донбассе.

9 ноября 2021 года МИД Франции обвинил во лжи Лаврова, который утверждал, что Франция и Германия не ответили на предложения РФ о встрече в нормандском формате.

7 декабря Франция поддержала подход США, Германии, Италии и Великобритании о необходимости возобновления переговоров в рамках нормандского формата.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил. LIGA.net вела хронику этого события.

9 декабря президент США обсудил с Зеленским свои переговоры с Путиным.

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Сергей Бережной

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