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Макрон и Зеленский "согласовали общие шаги" по России

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 14:52
Макрон и Зеленский
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже в 2019 году (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о состоянии отношений с Россией и вопросах энергетической безопасности. Об этом сообщает официальный Twitter главы государства.  

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"Поговорил с Эмманюэлем Макроном о разблокировании нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие следующие шаги", – написал Зеленский.

В разговоре поднималась тема энергобезопасности Украины и диверсификация источников энергоносителей. 

Зеленский также поблагодарил президента Франции "за позитивную оценку текущих реформ".    

Скриншот из Twitter

Сегодня делегация Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) заявила, что Россия заблокировала все инициативы Украины.

Сегодня же на заседании постоянного Совета ОБСЕ обнародовано заявление ЕС с констатацией, что Россия завела в тупик нормандский и минский переговорные процессы по урегулированию конфликта на Донбассе.

  • 9 ноября 2021 года МИД Франции обвинил во лжи Лаврова, который утверждал, что Франция и Германия не ответили на предложения РФ о встрече в нормандском формате.
  • 7 декабря Франция поддержала подход США, Германии, Италии и Великобритании о необходимости возобновления переговоров в рамках нормандского формата.

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко 

Сергей Бережной
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