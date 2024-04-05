Зеленский один из самых популярных политиков в Европе – опрос

Среди других наиболее популярных политдеятелей есть французский глава Макрон.

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Владимир Зеленский является одним из наиболее одобряемых политиков в Европе по мнению общественности. Об этом сообщает информагентство Euronews, ссылаясь на международную исследовательскую компанию Ipsos.

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Опрос, в котором приняли участие около 26 000 респондентов из 18 стран Евросоюза, показал, что Зеленский является одним из популярнейших политиков среди общественности.

Отмечается, что 47% европейцев относятся "положительно" к украинскому главе, в то время как 32% имеют "негативное" мнение, а еще 21% выражают нейтральную позицию, так как "недостаточно знают" этого политика.

В результате Зеленский опередил остальных восьмерых политических лидеров, мнение о которых спрашивали у европейских граждан, утверждают в информагентстве.

Однако там отметили, что географические показатели среди регионов имеют существенные отличия.

Наибольшая поддержка Зеленского, по данным Euronews, наблюдается среди скандинавов и представителей южного региона, так как "положительные" оценки он получает: в Финляндии – 81%, в Швеции – 74%, в Дании и Португалии – 72% и в Испании – 64%.

Негативное отношение к украинскому президенту в Венгрии – 60%, Греции – 57%, Болгарии – 56%. Также неодобрительная оценка преобладает в Словакии – 50%, Австрии – 47%, Италии – 41% и Чехии – 37%, утверждают в издании.

Вторым наиболее одобряемым политиком после Зеленского является французский президент Эммануэль Макрон, а те, к кому наиболее негативное отношение, – венгерский премьер Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин, подытоживают в издании.

21 февраля стало известно, что за два года полномасштабной войны количество украинцев, считающих, что Запад "устал" от Украины, выросло более чем вдвое – опрос КМИС.

29 февраля директор Киевского международного института социологии заявил, что на снижение уровня доверия к власти и президенту Зеленскому повлиял ряд факторов, среди которых ситуация на фронте и коррупция.

Глава партии Слуга народа считает, что доверие к президенту падает из-за того, что в условиях войны властям приходится делать "не только то, что нравится абсолютному большинству", но "бегать за рейтингами" не нужно.

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