Зеленський один із найпопулярніших політиків в Європі – опитування

Зазначається, що серед інших найбільш популярних політдіячів є французький глава Макрон

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Володимир Зеленський є одним із найбільш схвалюваних політиків у Європі згідно з думкою громадськості. Про це повідомляє інформагентство Euronews, посилаючись на міжнародну дослідницьку компанію Ipsos.

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Опитування, у якому взяли участь близько 26 000 респондентів із 18 країн Євросоюзу, показало, що Зеленський є одним із найпопулярніших політиків серед громадськості.

Зазначається, що 47% європейців ставляться "позитивно" до українського глави, тоді як 32% мають "негативну" думку, а ще 21% висловлюють нейтральну позицію, адже "недостатньо знають" цього політика.

У результаті Зеленський випередив інших вісьмох політичних лідерів, думку про яких питали у європейських громадян, стверджують в інформагентстві.

Однак там зазначили, що географічні показники серед регіонів мають суттєві відмінності.

Найбільша підтримка Зеленського, за даними Euronews, спостерігається серед скандинавів та представників південного регіону, адже "позитивні" оцінки він отримує: у Фінляндії - 81%, у Швеції – 74%, у Данії та Португалії - 72% та в Іспанії - 64%.

Негативне ставлення до українського президента мають в Угорщині – 60%, у Греції - 57%, у Болгарії – 56%. Також несхвальна оцінка переважає у Словаччині – 50%, Австрії – 47%, Італії – 41% та Чехії – 37%, стверджують у виданні.

Другим найбільш схвалюваним політиком після Зеленського є французький президент Емманюель Макрон, а ті, до кого найбільш негативне ставлення, – угорський прем'єр Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін, підсумовують у виданні.

21 лютого стало відомо, що за два роки повномасштабної війни кількість українців, які вважають, що Захід "втомився" від України, зросла більш ніж удвічі — опитування КМІС.

29 лютого директор Київського міжнародного інституту соціології заявив, що на зниження рівня довіри до влади та президента Зеленського вплинула низка чинників, серед яких ситуація на фронті та корупція.

Очільниця партії Слуга народу вважає, що довіра до президента падає через те, що в умовах війни владі доводиться робити "не тільки те, що подобається абсолютній більшості", але "бігати за рейтингами" не потрібно.

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