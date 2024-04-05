Зеленський один із найпопулярніших політиків в Європі – опитування
Володимир Зеленський є одним із найбільш схвалюваних політиків у Європі згідно з думкою громадськості. Про це повідомляє інформагентство Euronews, посилаючись на міжнародну дослідницьку компанію Ipsos.
Опитування, у якому взяли участь близько 26 000 респондентів із 18 країн Євросоюзу, показало, що Зеленський є одним із найпопулярніших політиків серед громадськості.
Зазначається, що 47% європейців ставляться "позитивно" до українського глави, тоді як 32% мають "негативну" думку, а ще 21% висловлюють нейтральну позицію, адже "недостатньо знають" цього політика.
У результаті Зеленський випередив інших вісьмох політичних лідерів, думку про яких питали у європейських громадян, стверджують в інформагентстві.
Однак там зазначили, що географічні показники серед регіонів мають суттєві відмінності.
Найбільша підтримка Зеленського, за даними Euronews, спостерігається серед скандинавів та представників південного регіону, адже "позитивні" оцінки він отримує: у Фінляндії - 81%, у Швеції – 74%, у Данії та Португалії - 72% та в Іспанії - 64%.
Негативне ставлення до українського президента мають в Угорщині – 60%, у Греції - 57%, у Болгарії – 56%. Також несхвальна оцінка переважає у Словаччині – 50%, Австрії – 47%, Італії – 41% та Чехії – 37%, стверджують у виданні.
Другим найбільш схвалюваним політиком після Зеленського є французький президент Емманюель Макрон, а ті, до кого найбільш негативне ставлення, – угорський прем'єр Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін, підсумовують у виданні.
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