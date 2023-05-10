Зеленский ожидает новую военную помощь от союзников — это ПВО и оружие для наступления
Президент Владимир Зеленский анонсировал новую военную помощь от союзников в ближайшее время. Об этом он сообщил в вечернем обращении к народу 10 мая.
По его словам, украинские дипломаты активно работают с партнерами ради новых оборонных пакетов, на рабочем уровне есть новые решения.
"Больше защиты для нашего неба, больше возможностей нашей обороны и движения на земле. Провел сегодня несколько совещаний, где мы обсуждали все это. И ожидаем уже в ближайшее время соответствующих шагов от партнеров", — сказал Зеленский.
Он отметил, что нельзя забывать о том, что каждый день присутствия россиян в Украине дает им возможность думать, что у них что-то получится.
- Ранее Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь.
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