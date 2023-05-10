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Зеленский ожидает новую военную помощь от союзников — это ПВО и оружие для наступления

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 22:41
Зеленский ожидает новую военную помощь от союзников — это ПВО и оружие для наступления - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую военную помощь от союзников в ближайшее время. Об этом он сообщил в вечернем обращении к народу 10 мая.

По его словам, украинские дипломаты активно работают с партнерами ради новых оборонных пакетов, на рабочем уровне есть новые решения. 

"Больше защиты для нашего неба, больше возможностей нашей обороны и движения на земле. Провел сегодня несколько совещаний, где мы обсуждали все это. И ожидаем уже в ближайшее время соответствующих шагов от партнеров", — сказал Зеленский.

Он отметил, что нельзя забывать о том, что каждый день присутствия россиян в Украине дает им возможность думать, что у них что-то получится. 

"Должны вернуть свободу, безопасность и Европу на всю украинскую землю. Мы это сделаем. Не оставим врагу ни единого клочка нашей земли — нигде тирания не будет властвовать", — резюмировал глава государства.

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Дмитрий Гриниченко
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