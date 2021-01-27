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Зеленский отозвал свой законопроект о роспуске КСУ

27.01.2021, 17:08
Зеленский отозвал свой законопроект о роспуске КСУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 27 января, президент Владимир Зеленский отозвал свой проект закона № 4288 о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.

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По словам главы комитета по вопросам правовой политики, нардепа фракции Слуга народа Андрея Костина, в Верховную Раду пришло письмо от Зеленского, что он отзывает законопроект о роспуске Конституционного суда. После этого рассмотрение документа было снято с повестки дня.

  • 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
  • 29 октября СНБО в ходе экстренного заседания пришло к выводу, что последние решения КСУ несут угрозу нацбезопасности.
  • 30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ. В Конституционном суде заявили, что документ "имеет признаки конституционного переворота".

Читайте также: Жесткие рамки для КСУ. В Раде хотят ограничить его возможности двумя законами

Дарья Мостовая
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