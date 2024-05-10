Зеленский ответил на критику Фицо о сборе средств в Словакии на помощь ВСУ

Глава государства отметил, что российская армия дойдет и до границ Словакии, если Путин полностью разрушит Украину

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на критику премьер-министра Словакии Роберта Фицо о сборе средств жителей его страны на боеприпасы для Вооруженных Сил Украины. Во время пресс-конференции со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой в Киеве Зеленский сказал, что скепсис по отношению к России приходит после того, как военные РФ приходят в дома мирных людей.

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На пресс-конференции Зеленского попросили поделиться мнением о критике премьером Словакии тех людей, кто поддержал сбор в 4 млн евро для помощи украинским бойцам.

В ответ президент напомнил, что до 2014 года часть украинцев тоже призывала к дружеским отношениям с РФ. Однако только после начала войны на востоке и оккупации Крыма, как он отметил, люди поняли, что Россия — враг.

Глава страны отметил, что скепсис по поводу дружеских отношений с Россией приходит только тогда, когда военные РФ приходят к людям в дома.

"Я желаю людям Словакии, тем, кто живет еще в этом скепсисе по поводу планов Путина, чтобы они никогда не увидели того, что увидели украинцы, чтобы война не пришла на их территорию", – сказал украинский глава.

Он отметил: без помощи партнеров российский диктатор Владимир Путин будет идти к полному разрушению Украины. Это означает, что впоследствии он будет и у границ Словакии, пояснил Зеленский.

"Если Россия будет на границе с вами — хотят этого ваши люди, не хотят, — ракеты будут прилетать, безусловно", – сказал он.

Президент поблагодарил жителей Словакии за то, что они продолжают поддерживать Украину, несмотря "ни на кого и ни на что".

В словацком издании Noviny Plus писали, что после того как жители Словакии начали собирать средства на закупку боеприпасов для украинских бойцов, Фицо заявил, что "ему нечего сказать тем людям, которые думают, что пули и бомбы важнее больных раком в их стране".

По его мнению, "в течение одного или двух лет деньги союзников будут израсходованы, но в Украине ничего не изменится". Поэтому, как пояснил Фицо, он продолжит выступать за "мирное прекращение огня в Украине любой ценой".

В октябре 2023 года Словакия прекратила государственную военную помощь Украине.

В апреле 2024 года жители Словакии начали кампанию поддержки Украины, создав сайт, на котором собирают средства на покупку снарядов для Украины.

27 апреля на сайте кампании по сбору средств опубликовали информацию о том, что собрано уже около 4 млн евро на боеприпасы для Украины.

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